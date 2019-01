Overwatch: la nuova skin di Reinhardt è ispirata al guerriero cinese Guan Yu

Dopo i nuovi costumi di Reaper e Hanzo, Blizzard Entertainment ha svelato il nuovo look che Reinhardt sfoggerà durante i festeggiamenti per il Capodanno Lunare di Overwatch

L'amatissimo tank riceverà il costume Guan Yu, ispirato al celebre generale e guerriero vissuto nella Cina antica, a cavallo tra il II e III secolo. Per l'occasione, Reinhardt esibirà anche una lunga barba, come potete vedere nel breve video di anteprima allegato in calce a questa notizia. Come ormai ben sapete, il costume potrà essere ottenuto dai forzieri dell'evento (a patto di avere molta fortuna, s'intende) oppure acquistato con i gettoni all'interno della Galleria Eroi.

I festeggiamenti per l'Anno del Maiale si svolgeranno dal 24 gennaio al 18 febbraio. Durante i giorni programmati potranno essere ottenuti nuovamente tutti gli oggetti degli eventi analoghi che si sono svolti negli anni scorsi, ovvero l'Anno del Gallo nel 2017 e l'Anno del Cane nel 2018. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete solo un altro giorno di tempo per ottenere il costume Bastet di Ana vincendo almeno 9 partita in qualsiasi modalità di gioco.