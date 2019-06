Overwatch: la nuova skin di Zenyatta è ispirata al pro player Jjonak

A distanza di qualche giorno dall'annuncio del mini-evento di Overwatch dedicato a Baptiste, ecco che spunta in rete un video interamente dedicato a Zenyatta, la cui nuova skin leggendaria è stata creata in onore del giocatore professionista Jjonak.

Per chi non lo sapesse, Bang “Jjonak” Sunghyeon è stato il miglior giocatore della Overwatch League dello scorso anno e il suo animale preferito è il polpo. Proprio per questo motivo, Blizzard ha creato una skin di Zenyatta che sostituisce le classiche sfere con delle creature tentacolari appallottolate e ha trasformato la testa dell'Omnic in una sorta di contenitore con all'interno un polpo. Questo particolare costume per l'eroe di supporto potrà essere ottenuto in gioco dal prossimo 27 giugno al 14 luglio nello store dedicato ai team competitivi. Il prezzo della skin è di ben 200 gettoni, l'equivalente di 10,00 euro circa.

Sapevate che grazie all'ultimo aggiornamento del Public Test Realm di Overwatch è finalmente possibile vedere i replay delle partite? In occasione dell'anniversario di Overwatch sono inoltre stati messi in palio degli esclusivi oggetti da collezione dedicati ad eroi come Ashe, Reaper e McCree.