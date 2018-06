Overwatch: la nuova Symmetra debutta nel PTR assieme ad altri grandi cambiamenti

Come vi abbiamo anticipato poco tempo fa Symmetra è stata fatta oggetto di un pesante rework che la porterà a cambiare ruolo modificandone radicalmente funzione, abilità e resistenza. Ora l'enorme patch che introdurrà tali cambiamenti è giunta nel PTR per la fase di test. Ecco tutti i dettagli del sistema di Encomi e il nuovo Looking for Group.

I giocatori che manterranno un alto livello di approvazione tra i giocatori riceveranno "ricompense periodiche". Gli encomi potranno andare agli avversari o agli alleati e saranno divisi in tre categorie: sportività, "buon compagno di squadra" ed efficienza. Il Looking for Group è concepito come un modo per i giocatori per trovare più compagni di squadra con cui giocare. "Unisciti a una squadra di altri giocatori con la stessa mentalità o guida i tuoi amici creando un gruppo con le tue preferenze personali come la modalità di gioco, la scelta dei ruoli e altro ancora", ha esplicitato la stessa Blizzard.

Symmetra

Ecco le tanto attese modifiche all'eroina che passa di ruolo:

- il proiettore fotonico di Symmetra funziona solo in orizzontale, in modo molto simile a quello di Zarya;

- la sfera energetica esploderà al contatto;

- le torrette (sino a un massimo di tre) potranno essere lanciate e queste si attaccheranno alla prima superficie utile e il malus di rallentamento, così come il danno, saranno aumentati;

- il nuovo Televarco diviene un'abilità normale e permetterà di trasportare oggetti attraverso (come la Roto-bomba di Junkrat;

- La nuova Ultimate di Symmetra è Photon Barrier, con questa abilità Symmetra piazza una barriera protettiva enorme.

Il team sta lavorando anche ad alcuni miglioramenti in termini di gameplay per la mappa Horizon e ad alcuni eroi come Orisa e Doomfist. Riguardo a quest'ultimo, Meteor Strike ha ricevuto un buff nel movimento (ora passa da 150% a 200%) e lo scudo generato con l'abilità la miglior difesa passa da 30 a 35 punti. Orisa, invece, ha visto diminuire del 15% la ricarica della Ultimate. Molti altri bilanciamenti dovrebbero arrivare, per cui vi lasciamo con le note provvisorie del PTR.