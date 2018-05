Overwatch: la nuova Symmetra arriverà nel PTR "molto presto", conferma Blizzard

Blizzard è ormai al lavoro da un bel po' sul rework di Symmetra: l'eroina indiana è uno dei personaggi meno giocati nella scena competitiva di Overwatch, così gli sviluppatori hanno deciso di reinventare quasi del tutto le sue abilità, trasformandola in un eroe di difesa.

Ebbene, dopo tanta attesa, sembra proprio che la nuova Symmetra approderà presto nel PTR di Overwatch. Il Lead Writer Michael Chu ha infatti annunciato in un'intervista nel corso della Overwatch League che la nuova versione di Symmetra sarà lanciata nella Regione di Prova Pubblica "molto presto". Lo sviluppatore non ha dunque fornito una data esatta ma, basandoci sulle affermazioni passate di Blizzard riguardo i precedenti rework di Hanzo e Mercy, possiamo ipotizzare che con "molto presto" possano intendere una o due settimane.

In attesa di apprendere informazioni più precise, ricordiamo che da domani 22 maggio al 12 giugno Overwatch festeggerà il suo secondo compleanno con l'evento Anniversario 2018: in questo arco di tempo potremo andare a caccia delle nuove skin di Lucio Soldato 76, Tracer, McCree, Symmetra, Brigitte, Orisa Doomfist, Junkrat e Bastion (trapelate in anticipo nella giornata di ieri) e tanti altri oggetti cosmetici a tema. Segnaliamo, infine, che l'hero shooter di Blizzard sarà giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 25 al 28 maggio.