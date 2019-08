Overwatch: le nuove skin di Sigma arrivano sul PTR

È ormai trascorso qualche giorno dall'arrivo di Sigma, il nuovo e particolare eroe di Overwatch, sul PTR (Public Test Realm) dello sparatutto e, grazie all'ultimo aggiornamento, è ora possibile dare un primo sguardo ai costumi aggiuntivi del personaggio.

Esattamente come tutti gli altri eroi, nella pagina di Sigma è ora possibile procedere all'acquisto di numerose skin con le quali personalizzare l'eroe. Tra gli oggetti disponibili troviamo al solito delle colorazioni alternative per il costume standard, un paio di skin epiche e ben quattro leggendarie. Una delle skin più rare, venduta al prezzo di 1.000 monete d'oro, mettere ancor più in risalto il turbolento passato del personaggio, che ha trascorso parte della propria vita in una struttura psichiatrica. Nel caso voleste provare direttamente le skin in questione, vi ricordiamo che chiunque possieda una copia del gioco sul client Blizzard può scaricare in maniera completamente gratuita la versione PTR.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini con tutte le skin disponibili sul PTR, vi ricordiamo che i piedi di Sigma sono stati al centro di una bizzarra polemica nel corso degli ultimi giorni.

Sapevate che le microtransazioni di Overwatch stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa?