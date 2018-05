Overwatch: nuovi dettagli e informazioni sul rework totale di Symmetra

Da tempo si parla di un rework di Symmetra, uno degli eroi meno selezionati all’interno delle scene competitive di Overwatch. Recentemente Geoff Goodman di Blizzard ha rivelato quali sono le modifiche apportate dal team fino a questo momento.

Il primo grande cambiamento riguarda la sua Ultra: il Generatore di Scudi è stato completamente rimosso, mentre il Televarco è adesso un’abilità normale, attivabile con la pressione del tasto E. Il nuovo Televarco permette di piazzare il potale di uscita fino a 25 metri di distanza dal personaggio, e quando questo viene generato, il portale di entrata non compare nella stanza del respawn, ma nella posizione in cui si trova Symmetra; ha una durata limitata ma permette il teletrasporto anche di alcuni oggetti inanimati, come, ad esempio, la Rotobomba di Junkrat o il mech in fase di autodistruzione di D.Va; sia l’entrata che l’uscita sono distruttibili (300 punti vita). Percorso inverso per la Barriera Fotonica, che da abilità comune diventa la Ultra di Symmetra, subendo ovviamente cambiamenti radicali: invece di lanciare un piccolo scudo ovoidale in movimento, l’eroina indiana piazza uno scudo verticale (posizionabile come il Muro di Ghiaccio di Mei) dalla grandezza infinita e con ben 5000 punti vita. Infine, Symmetra può ora piazzare solo tre torrette alla volta, che però infliggono circa il doppio dei danni e hanno 30 punti vita. Goodman ha poi rivelato che il team ha ideato una nuova arma che, invece di mirare automaticamente gli avversari, crea un raggio laser molto più spesso che si estende in linea retta come il fuoco primario del Cannone a Particelle di Zarya, genera munizioni quando colpisce le barriere nemiche e infligge 65/130/195 danni ogni due secondi invece che 30/60/120 ogni secondo; infine, la sfera di energia (fuoco secondario) viaggia adesso a una maggiore velocità ed esplode causando danni ad area.

Vi ricordiamo che non si tratta di cambiamenti definitivi, il lancio del rework è infatti previsto per l’estate, quando Symmetra diverrà un’eroe di difesa. Nel frattempo, segnaliamo ai lettori che è da poco cominciata la nuova Stagione di Overwatch che vede il debutto di Brigitte nelle partite classificate.