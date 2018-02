Overwatch: nuovi eventi e personaggi in arrivo nel 2018

Mike Morhaime, CEO di, ha rivelato durante l'ultima riunione con gli azionisti di Activision parte dei piani per il futuro di. Il gioco continuerà ad essere aggiornato regolarmente e tanti nuovi contenuti sono previsti nel corso del 2018 e oltre.

Per quanto riguarda l'anno in corso, Morhaime ha confermato l'arrivo di nuovi eventi (come l'Anno del Cane) e personaggi, inoltre il CEO della compagnia si è detto soddisfatto del successo della Overwatch League, con oltre dieci milioni di spettatori nella prima settimana.

La competizione ha inoltre portato nuovi giocatori su Overwatch, con un maggior coinvolgimento degli utenti non solo sui server di gioco ma anche sui social media, dove gli hashtag #Overwatch e #OWL sono spesso finiti tra gli argomenti di tendenza.