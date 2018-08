Overwatch: nuovo corto animato in arrivo il 22 agosto

Dopo aver rivelato la propria line-up per la GamesCom 2018, per la gioia dei fan Blizzard Entertainment ha annunciato su Twitter che in occasione della fiera tedesca verrà pubblicato un nuovo corto animato di Overwatch.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito, dunque non sappiamo su quale dei numerosi eroi che compongono il roster sarà incentrato il nuovo corto animato. Ricordiamo che quelli pubblicati finora hanno approfondito la storia di Winston, Widowmaker, Hanzo, Genji, Bastion, Sombra, Mei e Reinhardt. Chi sarà il prossimo secondo voi? Diversi utenti su Twitter puntano su Lucio, Mercy, Pharah, Symmetra o D.VA, tuttavia si tratta solamente di ipotesi e speranze personali. Fortunatamente non dovremo attendere a lungo per saperne di più: l'appuntamento è infatti fissato alle 12:00 di mercoledì 22 agosto 2018.

Rimanendo in tema Overwatch, ricordiamo ai lettori che l'hero shooter di Blizzard sarà giocabile gratuitamente dal 23 al 27 agosto su tutte le piattaforme (PlayStation 4, Xbox One e PC Windows). Gli utenti avranno dunque modo di partecipare ai Giochi Estivi e provare a ottenere le skin e gli altri oggetti cosmetici esclusivi a tema. Tutti i progressi compiuti durante questo weekend gratuito verranno trasferiti nel gioco completo in caso di acquisto futuro.