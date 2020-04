Overwatch: il nuovo eroe Echo è disponibile gratis su PC e console

Come promesso qualche giorno fa da Blizzard, Overwatch si è finalmente aggiornato su tutte le piattaforme per accogliere in maniera ufficiale Echo, eroe giocabile fino ad ora disponibile esclusivamente per i giocatori PC sul Public Test Realm (PTS).

Per chi non sapesse quali sono le peculiarità di questa nuova eroina, si tratta di un personaggio d'attacco in grado di sparare contemporaneamente tre proiettili. Tra le sue abilità troviamo il lancio di bombe adesive, la possibilità di effettuare un rapido scatto in avanti per poi prendere il volo (per poi planare) e la capacità di emettere un potente raggio che infligge notevoli danni ai nemici con meno della metà della salute. La Ultra di Echo consiste invece nell'assumere le sembianze e le abilità di un qualsiasi elemento della squadra nemica, così da poterne replicare gli attacchi per breve tempo.

Ad accompagnare il lancio di questo nuovo personaggio troviamo anche una serie di pose per la vittoria, spray, avatar e skin. Prima di lasciarvi alle immagini di tutti i costumi che possono essere trovati nei forzieri o acquistati con la valuta di gioco, vi ricordiamo che l'aggiornamento è disponibile su PC (in esclusiva su Battle.net), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Avete già riscattato i 100 Gettoni League gratis in Overwatch?