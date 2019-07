Overwatch: il nuovo eroe Sigma è un tank, diamo uno sguardo alle sue abilità

Mentre vi scriviamo, il game director Jeff Kaplan è in diretta in compagnia del giocatore professionista dei Dallas Fuel Brandon "Seagull" Larned per mostrare in azione per la prima volta in assoluto Sigma, il 31° eroe di Overwatch.

Durante la trasmissione è stato confermato che si tratta di un tank, che andrà quindi ad affiancare i già presenti Reindhart, Roadhog, D.va, Orisa, Wrecking Ball, Winston e Zarya. Sigma è già disponibile nel PTR di Overwatch, pronto per essere testato dai giocatori. Per il lancio sui server live di tutte le piattaforme bisognerà invece attendere qualche settimana. Possiede un totale di 400 punti Salute, di cui 100 di tipo Scudo (ricaricabili). A seguire trovate una rapida descrizione delle abilità in suo possesso:

Hyper Spheres (fuoco base): Sigma lancia due cariche gravitazionali che implodono dopo breve tempo, causando danni ad area;

(fuoco base): Sigma lancia due cariche gravitazionali che implodono dopo breve tempo, causando danni ad area; Experimental Barrier : Sigma evoca una barriera in un luogo di sua scelta, che può essere richiamata in qualsiasi momento;

: Sigma evoca una barriera in un luogo di sua scelta, che può essere richiamata in qualsiasi momento; Kinetic Grasp : Sigma blocca i proiettili a mezz'aria, convertendoli in punti scudo.

: Sigma blocca i proiettili a mezz'aria, convertendoli in punti scudo. Accretion : Sigma raccoglie a un cumulo di detriti per lanciarli ai nemici e farli cadere a terra;

: Sigma raccoglie a un cumulo di detriti per lanciarli ai nemici e farli cadere a terra; Gravitic Flux (Ultimate): Sigma manipola la gravità per fluttuare, sollevare in aria i nemici e scaraventarli a terra;

Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il video sulle origini di Sigma , un eccentrico astrofisico che sognava di svelare i misteri dell'universo prima di divenire, suo malgrado, un'inarrestabile arma vivente.