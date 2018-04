Overwatch: il nuovo evento speciale Ritorsione parte il 10 aprile

Oltre al nuovo fumetto Ritorsione, Activision Blizzard ha annunciato l'evento omonimo di Overwatch, in programma dal 10 al 30 aprile.

Questa la descrizione dell'evento: "Archivi di Overwatch: desecretazione completata. Viaggia otto anni nel passato e unisciti a Blackwatch in una missione critica: la cattura di un membro di alto rango dell’organizzazione Talon. Combatti nelle calli di Venezia nei panni di Genji, Moira, McCree o Reyes (in seguito noto come Reaper) per completare la missione e sbloccare nuovi pezzi del passato di Overwatch con oltre 100 oggetti dall’evento dell’anno scorso e 60 inediti, fra cui introduzioni degli highlight, emote, spray e molto altro ancora. Gli archivi potranno essere consultati a partire dal 10 aprile."

Blizzard ha pubblicato un primo trailer di Ritorsione che trovate in apertura della notizia, restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.