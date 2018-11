Overwatch: nuovo periodo di prova gratuito dal 20 al 26 novembre

Se ancora non avete acquistato Overwatch ma siete curiosi di provare con mano l'apprezzato sparatutto, sarete felici di sapere che Blizzard Entertainment ha annunciato un nuovo periodo di prova gratuito per il suo titolo.

La versione di prova del titolo arriverà su PC, PS4 e Xbox One dal 20 al 26 novembre e vi garantirà accesso a tutti i contenuti: potrete liberamente provare tutti e 29 gli eroi (inclusa la new entry Ashe), tutte e 19 le mappe, e ognuna delle modalità di gioco ad oggi pubblicata. I progressi che otterrete durante le partite potranno essere trasferite all'interno dell'edizione completa dello shooter arena, in caso decidiate di acquistarlo successivamente.

Per poter correttamente giocare online, gli utenti PlayStation 4 e Xbox One avranno bisogno rispettivamente di un abbonamento al PlayStation Plus e a Xbox Live Gold. I giocatori PC, invece, dovranno semplicemente utilizzare un account Blizzard e scaricare l'app gratuita Battle.net.

Approfitterete dell'occasione per provare Overwatch? Segnaliamo ai lettori che, oltre ad aver introdotto Ashe, l'ultima patch del gioco è andata a bilanciare i valori di diversi personaggi del roster. Blizzard, nel frattempo, ha parlato di una possibile versione Switch del gioco, dichiarando di essere aperta all'idea di un eventuale porting sulla console ibrida.