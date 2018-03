Overwatch: il nuovo trailer dell'evento Rivolta sembra suggerire l'arrivo di alcune novità

Il 10 aprile tornerà Rivolta , un evento cooperativo diche permetterà ai giocatori di rivivere i fatti accaduti durante la rivolta di King's Row guidata 7 anni prima dal Settore Zero, un gruppo di Omnic rinnegati.

Nella serata di ieri Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'evento, che inizialmente ha enormemente deluso i fan meno attenti. Tra i costumi sbloccabili mostrati, infatti, non c'è nessuna novità: tutti erano già ottenibili durante l'edizione dell'anno scorso.

Tuttavia, potrebbe esserci dell'altro. Al termine del video appare la scritta "Accesso Archivi - File 0382... Completato", seguita subito dopo "Accesso Archivi - File 0275...". Il file 0382, contrassegnato come completato, è riferito alla missione svolta dai membri di Overwatch in occasione della rivolta di King's Row, che i giocatori hanno già avuto modo di rivivere. Il File 0275 appena aperto, invece, sembra essere riferito ad un'operazione attuata ancora prima di quei fatti. È molto probabile, quindi, che Blizzard abbia in serbo qualcosa di nuovo per i giocatori: secondo alcuni, verrà introdotta una nuova missione oltre, chiaramente, a nuove skin.

Al momento non c'è nulla di confermato, pertanto non possiamo far altro che attendere l'uscita di un nuovo trailer o l'inizio dell'evento, che si svolgerà dal 10 al 30 aprile 2018. Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che Overwatch è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La recente patch 1.21.0.1 ha depotenziato Sombra e ha introdotto la nuova eroina Brigitte sui server live. Intanto, è anche stata annunciata la Overwatch World Cup.