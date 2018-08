Overwatch: nuovo weekend di gioco gratis dal 23 al 27 agosto

Blizzard ha annunciato un nuovo Free Weekend di Overwatch: dal 23 al 27 agosto sarà possibile scaricare gratis il gioco e divertirsi liberamente su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

"Dal 23 al 27 agosto, la chiamata è aperta a tutti gli aspiranti agenti: riunisci la tua squadra e lanciati nell'Overwatch Free Weekend su PC, PlayStation 4 o Xbox One! Durante il Free Weekend saranno disponibili i 28 eroi di Overwatch, compreso il nuovissimo Wrecking Ball, le 18 mappe e tutte le modalità di gioco, tra cui Partita rapida, Partita personalizzata e Arcade. Potrai anche progredire di livello e ottenere Forzieri dei Giochi Estivi, sbloccando diverse opzioni di personalizzazione per i tuoi eroi. Inoltre, se deciderai di acquistare Overwatch dopo averlo provato, potrai conservare tutti i progressi fatti durante il weekend: assicurati di usare lo stesso account Blizzard, Sony Entertainment o Xbox Live con cui hai giocato.

L'Overwatch Free Weekend si terrà dal 23 al 27 agosto. Gli utenti PC Windows con un account Blizzard potranno scaricare Overwatch e giocare gratuitamente durante questo periodo. Non saranno necessari né iscrizione né codici!

Il periodo gratuito inizierà il 23 agosto alle 20:00 CEST e finirà il 28 agosto alle 08:59 CEST per tutte le piattaforme nelle regioni di gioco supportate. Prima di iniziare a combattere è necessario installare Overwatch sulla tua piattaforma di gioco. Sarà possibile scaricare il client di Overwatch per il Free Weekend dal 16 al 27 agosto."

Una buona occasione dunque per provare con mano (a costo zero) l'Arena Shooter di Blizzard, in attesa di scoprire quali novità siano in arrivo dalla Gamescom di Colonia...