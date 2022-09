Overwatch va offline: Overwatch 2 avrà le mappe della modalità assalto?

Non si tratta affatto di un giorno felice per la community dei videogiocatori di Overwatch: dopo l'annuncio della chiusura ufficiale dei server, i fan dello sparatutto in prima persona si troveranno a non poter più giocare alcune mappe della modalità assalto.

Nel dettaglio, ci riferiamo alle mappe Hanamura, Volskaya e Tempio di Anubi, che verranno meno con la chiusura dei server di Overwatch a partire dal 2 ottobre di quest'anno. Tutto ciò accadrà a causa dell'assenza della modalità assalto in Overwatch 2, la quale comporterà la mancanza della rotazione delle sopracitate mappe di gioco anche nei match rapidi e negli scontri competitivi.

Le tre mappe in questione sono anche tra le più apprezzate dalla community, anche a causa della rilevanza narrativa che queste hanno in riferimento alla storia dei personaggi giocabili Hanzo e Genji. Cosa succederà, dunque, a queste mappe? Verranno abbandonate per sempre? Le dichiarazioni di intenti riportate dall'art director Dion Rogers suggeriscono una volontà diversa del team, il quale cercherà di introdurle nuovamente, ma in un modo diverso.

"Non è stata una decisione semplice, per tutti noi, quella di eliminare le mappe della modalità assalto", dichiara Dion Rogers. "Hanamura era una delle mie mappe preferite del gioco, con la sua estetica giapponese ed arcade che puoi distruggere. Abbiamo intenzione di riusarle in qualche modo, perché sono molto collegate alla trama." L'art director continua dicendo che "Quando noi creammo questo gioco inizialmente, tante mappe erano collegate alla trama, perciò speriamo di rivisitarle, soprattutto Hanamura, magari con una nuova mappa che richiami la sua estetica o che abbia una sezione di Hanamura. Ci sono moltissime idee".

Come ci tiene a ribadire Dion Rogers, inoltre, le mappe saranno sì inaccessibili con la modalità rapida e quella competitiva, ma saranno disponibili per i match privati. Tuttavia, prima di salutare queste mappe una volta per tutte, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Overwatch per Nintendo Switch, ove il titolo targato Activision-Blizzard ha saputo dare una nuova vita all'hero shooter di Blizzard.