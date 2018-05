Overwatch Open Division, Hearthstone HTC e Fortnite in diretta oggi 13 maggio

Quella di oggi 13 maggio sarà una giornata ricchissima per tutti gli spettatori di Everyeye Live, che accoglierà nel suo palinsesto anche il team Samsung Morning Stars!

A partire dalle ore 14:00 ospiteremo sul nostro canale Twitch i Samsung Morning Stars impegnati nell'Overwatch Open Division. A partire dalle ore 17:00 saranno ancora con noi con un altro evento eSport di assoluta rilevanza, il round americano dei playoff dell'Hearthstone HTC! Chiuderà in bellezza la settimana il nostro RapidNade, che a partire dalle ore 21:00 sarà sui nostri canali Twitch e YouTube con Fortnite Battaglia Reale. Il titolo di Epic Games è sulla cresta dell'onda, e in questi giorni è ricco di attività da svolgere. C'è l'evento Guanto dell'Infinito, con protagonista il temibile Thanos, e anche la modalità a tempo limitato 50 contro 50 2.0.

