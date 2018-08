Overwatch Open Division: inizia la nuova avventura dei Morning Stars Blue

Mancano pochi giorni al via della nuova stagione di Open Division, il primo step del Path to Pro per l’hero shooter Blizzard. Sabato pomeriggio, infatti, ci sarà la prima giornata di competizione.

Proprio come la scorsa stagione i Samsung Morning Stars proveranno nuovamente a raggiungere l’agognato obiettivo: i Contenders. La formazione di Bergamo, dopo la cocente delusione rimediata qualche mese fa a un passo dal traguardo, riproverà a guadagnarsi dapprima i Playoff e, successivamente, giocarsi l’accesso al campionato superiore nei Contenders Trials.

Ricordiamo che per questa stagione saranno solo i Blue a competere, visto il disband del team Black. Gli Overwatch Contenders Trials sono, per chi non lo sapesse, una fase molto delicata per tutte le formazioni partecipanti. Da un lato, le organizzazioni provenienti dalla Open Division cercano di guadagnarsi uno slot nei Contenders mentre, dall'altro, i team della serie cadetta finiti nel girone infernale devono lottare per non retrocedere nella Open Division.

Nella scorsa stagione, purtroppo, dopo una partenza col botto, alcune sconfitte decisive hanno precluso ai Samsung Morning Stars Blue la promozione alla lega cadetta di Overwatch e la possibilità di affiancarsi alle migliori formazioni d’Europa.

I Samsung Morning Stars Blue, guidati come sempre da Fabio “Nightslayer” Condoluci, sono pronti e carichi per fare ancora meglio dell’anno scorso. La formazione, però, deve anche fare i conti con una stagione che Blizzard ha deciso di far partire a ridosso della fase a giorni della Overwatch World Cup 2018 in cui saranno impegnati diversi suoi giocatori.

Il roster dei Blue, orfano del coreano DNCE ma arricchiti dall’esperienza di Nisa, è sostanzialmente confermato: Aris “Luft” Galli sarà il main tank; Federico “thebigone” Fantozzi e Mirko "Najini" Seveso saranno i DPS; Edmondo "DragonEddy" Cerini sarà l’off tank della formazione e Ivaylo Krasimirov “Linepro” Kolev sarà il decisivo Support.

Non ci resta che seguire da vicino il percorso dei Blue e tifare per loro!