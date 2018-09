Overwatch Open Division: luci e ombre per il sabato dei Samsung Morning Stars

Non c'è dubbio: la prima parte della nuova stagione di Open Division, per i due team bergamaschi dei Samsung Morning Stars, è davvero di quelli da ricordare.

Il percorso delle due formazioni, va detto, ha subito solamente una battuta d'arresto e a farne le spese sono stati i nuovi ragazzi dell'AKademy, anche se questi ultimi si sono ripresi immediatamente.

Per il resto, i Blue stanno facendo quello che sanno fare meglio: inanellare vittorie. Non ne hanno lasciata andare nemmeno una, sino a questo momento. Ora le due bergamasche hanno iniziato l’ennesimo weekend di competizione belle cariche, per altri quattro match.

La nuova settimana di Open Division non poteva che iniziare nel migliore dei modi, almeno per i Blue. Nella giornata di ieri Luft e compagni (ricordiamo che alcuni giocatori dei Blue saranno impegnati in nazionale per la Overwatch World Cup) hanno affrontato gli elo.Tick, formazione che sino al fatidico appuntamento con i Morning Stars Blue guidati da coach “Nightslayer” era ancora a punteggio pieno.

Poi, come abbiamo accennato, ci hanno pensato i Blue a metter loro i bastoni tra le ruote: con un buon parziale di 3 a 1 i ragazzi di Bergamo si sono, dunque, aggiudicati la vittoria e sono volati a quota “sette”, un numero nella storia che ha sempre rivestito un profondo significato simbolico. Il sette è infatti considerato il numero perfetto, la mediazione tra il terreno e il divino. Senza seguitare a scomodare questi aulici paragoni, aggiungiamo che il “sette” rappresenta anche l'infinito, cosa che non può che esser di buon auspicio per il percorso dei Blue in questa Open Division.

Tutt'altro discorso, invece, deve esser affrontato per ciò che concerne i ragazzi dell'AKademy. Nella giornata di ieri la neo-formata squadra in seno ai Morning Stars è stata stoppata per la seconda volta dall'inizio della competizione, nonostante i bergamaschi abbiano comunque venduto cara la pelle. Con un risultato finale di 3 a 2, infatti, gli avversari ChiliMonster Gaming si sono portati a casa la partita, tenendo la classifica generale con sei vittorie e una sola sconfitta.

Oggi si replica: i Blue affronteranno i Shu's Money Crew, formazione di alta classifica, che probabilmente giocherà alla pari con i Blue.

Gli AKademy, invece, dovranno affrontare i Prelude, altra squadra messa esattamente come loro: 5 vittorie e 2 sconfitte. Vedremo chi la spunterà.