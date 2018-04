Overwatch Open Division: un ottimo inizio per i Samsung Morning Stars

La nuova stagione della Overwatch Open Division, Tier 3 di quel Path to Pro tanto voluto da Blizzard, è appena iniziata.

I due team dei Samsung Morning Stars (Blue e Black) hanno aperto alla grande, portandosi a casa due ottime vittorie che non solo fanno bene al morale ma fanno ben sperare anche per la loro scalata verso le parti nobili della classifica generale.

I primi a scendere in campo, nella giornata di sabato, sono stati i Samsung Morning Stars Blue ad aprire le danze, affrontando un team multinazionale europeo, il Team Fenrir.

I Blue schieravano DragonEddy, Luft, Linepro, TheBigOne, DNCE (ottimo Zenyatta su Volskaya) e Najiny, incredibile su Ilio con la sua Pharah.

I Black, invece, ieri hanno avuto un doppio impegno. Prima di tutto hanno affrontato i Saintz, portandosi a casa la prima vittoria di giornata con un secco 3 a 0 che non ha ammesso grandi repliche da parte del team scandinavo.

Per il secondo match di giornata, invece, se la sono dovuta vedere con i Not a Phase. Questi ultimi, però, nonostante qualche indubbia, buona giocata non sono mai riusciti realmente a mettere in difficoltà i Black che schieravano Bimbz, Carnifex, Nisa, i due player coreani Claris e Quatermain, e Fighter. Tutti i componenti del team hanno davvero ben figurato in tutte e tre le mappe della serie (Numbani, Junkertown, Hanamura), mostrando coesione e organizzazione.

Nei tre Game, spiccano soprattutto le prestazioni di Fighter, Claris (con la sua Zarya) e Carnifex, quest'ultimo particolarmente efficace col suo main pick in Junkertown: Widowmaker. Vi proponiamo proprio il match contro i Not a Phase, ospitato dal canale H82 Overwatch del conosciutissimo Alberto “Herc” Pahle.