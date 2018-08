Overwatch Open Division: il sabato dei Samsung Morning Stars

Come vi abbiamo anticipato lo scorso venerdì, questo weekend è andata in scena la terza settimana di Open Division, con i due team Samsung Morning Stars impegnati sia sabato che domenica con quattro match decisivi per rimanere nel gruppo delle migliori in classifica.

I Samsung Morning Stars Blue, come ormai sappiamo orfani di alcuni giocatori causa inizio della fase a gironi della Coppa del Mondo di Overwatch, nella giornata di sabato contro i True Crosses hanno schierato Nisa, Thebigone e DragonEddy, rafforzati da Tae, Chubz e Dridro. Questi ultimi sono tutti e tre player francesi. Chubz e Dridro hanno giocato per i Copenaghen Flames nella stagione Contenders.

La prima mappa del match, Nepal, non ha riservato alcuna sorpresa per i nostri connazionali, sempre nel pieno – anzi, totale – controllo della partita. Il punto di controllo non è mai stato in discussione, con i True Crosses incapaci di superare le difese innalzate dai bergamaschi all'imboccatura del villaggio.

Sull'1 a 0, le due formazioni si sono spostate su Gibaltar, mappa escort. Con una composition eclettica, i Morning Stars Blue hanno iniziato in difesa del payload ed è stato semplicemente un massacro. La formazione avversaria, male organizzata e ancor meno coordinata, è stata annichilita davanti allo spawn sino allo scadere del tempo. Ai Blue, quindi, non è rimasto altro da fare, nel mach successivo, che far avanzare di un paio di metri il carico per aggiudicarsi anche la seconda mappa di giornata. Un 2 a 0 estremamente agile e tranquillo per i bergamaschi.

Per l'ultimo match, le squadre si sono scontrate su Temple of Anubis. Anche per la terza e ultima mappa i Morning Stars Blue non hanno assolutamente faticato a mettersi in saccoccia la vittoria. Come al solito, in attacco i True Crosses non sono nemmeno mai riusciti a superare lo spawn, bloccati da un fuoco di sbarramento continuo da parte dei bergamaschi i quali, cambiato lato, non hanno dovuto far altro che “pushare” velocemente verso il punto di controllo per prendere il punto. Pochi secondi, indolori, ed è tutto finito. Ennesimo 3 a 0 per i Blue, ancora imbattuti.

Stesso punteggio anche per i Samsung Morning Stars AKademy, i quali sono riusciti a portarsi a casa la partita vincendo contro i Code Rush. La partita dei Blue potete vederla integralmente, come di consueto, sul canale Twitch dei Samsung Morning Stars.