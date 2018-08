Overwatch Open Division: i Samsung Morning Stars Blue devono rimandare il debutto

La nuova, attesissima stagione della Overwatch Open Division sarebbe dovuta iniziare proprio oggi per la squadra bergamasca dei Samsung Morning Stars Blue. Invece, il loro debutto, non avverrà. Non preoccupatevi, nulla di grave.

Il team di Bergamo, come sempre guidato da coach Fabio “Nightslayer” Condoluci, non potrà debuttare questa settimana in quanto, semplicemente, il team avversario ha dato forfait proprio all'ultimo minuto. Il mancato debutto, ovviamente, non ha portato a nessuna conseguenza se non la tensione dei ragazzi, cosa che accompagna sempre l'inizio di una partita e di una competizione.

L'obiettivo, per i Samsung Morning Stars Blue, rimane sempre lo stesso, anche per la nuova stagione: raggiungere dapprima i Playoff, poi i Contenders Trials e infine gli agognati Contenders.

Nel corso delle passate settimane abbiamo avuto l'opportunità di conoscere meglio i suoi componenti: iniziando da Aris "Luft" Galli, il main tank della formazione, per poi sentire Edmondo "DragonEddy" Cerini, decisivo offtank della formazione lombarda, Mirko "Najini" Seveso e Federico "thebigone" Fantozzi, DPS dei Morning Stars Blue e, infine, il neo acquisto Nisa. All'appello manca solo Linepro che abbiamo già sentito e che ci ha raccontato un bel po' di cose.

Appuntamento, dunque, alla prossima settimana per assistere al debutto ufficiale della formazione. In compenso, però, l'AKademy ha disputato la sua prima partita ufficiale proprio oggi. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!