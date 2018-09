Overwatch Open Division: Samsung Morning Stars sugli scudi, al via il sesto turno

Dopo le ottime prestazioni rimediate nelle prime giornate della nuova stagione di Open Division, i due team bergamaschi dei b>Samsung Morning Stars hanno iniziato l’ennesimo weekend di competizione carichi per altri quattro match.

La scorsa settimana i Morning Stars Blue sono riusciti a strappare due tranquille vittorie contro i True Crosses e gli Huge Players mentre i ragazzi dell’AKademy, dopo la vittoria di sabato, hanno dovuto capitolare (in modo netto) il giorno successivo contro i Marv United.

I due team Samsung Morning Stars, Blue e AKademy, sono dunque chiamati non solo a ripetere, ma a migliorare le prestazioni messe in campo qualche giorno fa, così da non perdere il treno delle migliori formazioni europee. I Blue allenati da coach “Nightslayer” Condoluci, devono tenere bloccato il contatore delle sconfitte a zero.

Lo stesso obbiettivo, con le dovute precisazioni, vale anche per l’AKademy. La neo-formata squadra di Bergamo deve far sì che la sconfitta rimediata la scorsa settimana rimanga l’unica macchia sul ruolino di marcia. Nella giornata di ieri i due team Morning Stars se la sono cavata in modo egregio.

Luft e compagni non hanno dovuto faticare più di tanto, visto che hanno rimediato una def win contro il team avversario LastPicks. Quest'ultimo, infatti, ha dato forfait lasciando conseguentemente la vittoria a tavolino per 3 a 0 ai Blue. Nulla di più facile.

Gli AKademy, invece, hanno vinto facile contro gli Altes Eisen, altra formazione che – al pari dei bergamaschi – si trovava a metà classifica con tre vittorie e una sconfitta. In vista della nuova giornata che partirà tra poche ore i Blue partono a quota cinque vittorie, mentre gli AKademy seguono a quattro.

Oggi pomeriggio i Blue saranno impegnati contro gli HSL Academy, mentre la formazione “cadetta” giocherà contro i No Leaks Allowed. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai Morning Stars e seguirli oggi pomeriggio sul loro canale Twitch.