Overwatch Open Division: al via la seconda settimana per i Morning Stars

Dopo un'intenso primo weekend di competizione, la nuova stagione della Overwatch Open Division sta per prendere il via. La scorsa settimana abbiamo potuto godere delle ottime prestazioni di due dei team italiani impegnati, entrambi con base a Bergamo.

Stiamo parlando, anzitutto, dei Samsung Morning Stars Blue che, dopo la stagione precedente non andata esattamente secondo i piani, ora puntano al colpo grosso: bissare i successi nella stagione regolare e nei playoff e cercare di superare indenni l'ultimo gradino dell'accidentato percorso, ovvero i Contenders Trials.

Come sappiamo, infatti, il cammino dei bergamaschi si è interrotto dopo le sconfitte rimediate proprio nel rush finale, respingendoli nuovamente nella prima divisione del Path to Pro imbastito da Blizzard.

Per loro, la prima giornata di campionato ha segnato una vittoria ai danni del team Y Theory, con un risultato finale di 3-0. La seconda formazione di casa all'Esport Palace di Bergamo, invece, è l'AKademy. Il nuovo progetto, nato dopo il disband del team Black, ha raccolto una quantità incredibile di richieste, provenienti da ogni dove.

In pochi, però, hanno potuto godere di un contratto. I giocatori selezionati, guidati da Tommaso “joYnT” Gavioli, provengono da tutta Europa. Iniziamo dagli italiani: Luca “Jix” Bartoli, Luca “Luke” Castelluccia, Gabriele “Amaranth” Munaò. Ci sono, poi, Akseli “Akke” Helenius (finlandese), Lucas “Lukstar” Sorensen, Magnus “Doggo” Johannesen (norvegese), Jacob “Flabajack” Tomkinson (inglese).

Buona la prima, per i ragazzi dell'AKademy, che hanno centrato un buon debutto con una vittoria netta per 3 a 0 contro i Boomslang. Come abbiamo detto, la stagione è ripresa lo scorso sabato e ora, per i team Morning Stars, si prospetta un altro weekend bello impegnativo.

Il 25 agosto, ovvero Sabato, i Samsung Blue affronteranno i True Crosses mentre, gli AKademy dovranno vedersela con i Code Rush. Domenica, invece, i Blue avranno di fronte gli Huge Players, gli AKademy i Marv United. Come di consueto le partite verranno trasmesse sul canale Twitch dei Samsung Morning Stars.