Overwatch: l'Operazione White Dome potrebbe nascondere indizi su un nuovo evento o eroe?

Il background dicontinua a espandersi. Un rapporto declassificato proveniente direttamente dalla squadra Overwatch è spuntato Twitter sull'account del titolo e potrebbe nascondere un indizio per il prossimo eroe oppure un nuovo evento in game.

Il messaggio, chiamato "Rapporto di post-intervento: Operazione White Dome", descrive un'azione della squadra Overwatch in cui Reinhardt e Torbjörn (Lt. Wilhelm e Tenente Torbjörn) sono rimasti feriti.

"Il gruppo Strike sotto il comando del sottoscritto, il capitano Ana Amari, è stato schierato nella periferia di Istanbul, in Turchia, per occuparsi di una sacca di resistenza omnic", si legge nel rapporto. "Il personale ha incluso il tenente Reinhardt Wilhelm, l'ingegnere capo Torbjörn Lindholm e il soldato Emre Sarioglu: dopo l'inserimento di routine, il team è stato in grado di superare e neutralizzare tutti i combattenti nemici senza causare vittime tra i civili, la battaglia ha causato gravi ferite a Lindholm e ferite leggere a Lt Wilhelm: se non fosse stato per l'intervento tempestivo del Ten. Wilhelm, è probabile che Lindholm sarebbe stata uccisa. A causa del grande coraggio dimostrato dal Tenente Wilhelm, sto suggerendo un encomio per le sue azioni”.

Non è chiaro quali siano gli eventi narrati nel rapporto né, precisamente, il periodo storico in cui è stato redatto.

Dal rapporto, sembra che stia descrivendo una missione passata della squadra, forse quella in cui Torbjörn ha perso l'occhio destro e il braccio (successivamente sostituito con la protesi robotica). L'evento, dunque, dovrebbe essere anche precedente a Rivolta dello scorso anno.

È possibile che l'indizio si riferisca a un nuovo evento ma c'è anche un nome che non abbiamo mai sentito prima: Emre Sarioglu. Chi è Sarioglu? Tutto quello che sappiamo finora è che il soldato turco è un “First Class Private” facente parte della squadra Overwatch o, almeno, un affiliato dell'agenzia.