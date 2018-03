Overwatch: è ora disponibile su PC la patch 1.21.0.1 con il nerf di Sombra

Ieri sera,ha pubblicato su Battle.net la tanto attesadi. Oltre ad aver introdotto sui server live la nuova eroina,, il nuovo aggiornamento ha anche bilanciatoe risolto diversi problemi legati agli eroi, alle mappe e all'interfaccia utente, che minavano l'esperienza di gioco.

Se volete saperne di più su Brigitte, figlia di Torbjörn e fidata scudiera di Reindhart, allora vi consigliamo di leggere la guida alle due abilità. Per quanti riguarda Sombra, è stata modificata la sua abilità Hacking. Ora si attiva un tempo di recupero di 2 secondi quando viene interrotta dai danni e si interrompe in modo più consistente quando i bersagli escono dalla linea visiva. È stata anche rimossa la finestra temporale di 0,1 secondi durante la quale Hacking non poteva essere bloccata dalla linea visiva o da altre abilità, tra cui Flashback di Tracer e Barriera Particellare di Zarya.

È stata anche apportata una modifica alla schermata delle informazioni di squadra, che ora mostra la carica delle Ultra dei compagni. Nella mappa Blizzard World, è stato risolto un problema per il quale alcuni oggetti (come i carrelli dei souvenir) bloccavano i proiettili. Per l'occasione, sono anche stati risolti numerosi bug legati a Doomfist e al suo Pugno a Reazione, come uno che impediva a chi lo usava di puntarlo verso un avversario, o un altro che permetteva agli avversari di saltare oltre il Pugno a Reazione di Doomfist quando si trovavano su un pendio.

Questi descritti, in ogni caso, sono solo alcuni dei tanti problemi risolti, per tutti gli altri vi consigliamo di leggere il changelog ufficiale diffuso da Blizzard Entertainment.

Vi ricordiamo che Overwatch può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa si sono conclusi gli incontri della quarta settimana della fase due della Overwatch League, durante i quali i London Spitfire hanno mostrato di che pasta sono fatti.