Overwatch Path to Pro: il rinnovato impegno di Blizzard

Blizzard ha fornito importanti informazioni sull'iniziativa “Path to Pro” del proprio hero shooter, includendo alcune riflessioni sulle questioni attuali e sulle possibili soluzioni future.

Trevor Housten e Dan McHugh, due figure responsabili delle iniziative esport non direttamente connesse alla Overwatch League, hanno toccato molti argomenti spiegando come alcuni difficilmente potranno esser risolti in breve tempo ma che l'impegno sarà comunque massimo.

Per quanto riguarda i tornei organizzati da terze parti, team ha affermato di aver iniziato a lavorare sulle modifiche al framework del sistema di licenze dei tornei per consentire agli organizzatori di tornei di terze parti di contribuire direttamente al Path to Pro.

Un endorsement ufficiale, che potrebbe allentare le maglie del rigido controllo esercitato da Blizzard e offrire a fan e giocatori più eventi riconosciuti in cui giocare o assistere. La difficile situazione dei Contenders è un'altro punto caldo nell'agenda del team che ha promesso di occuparsene, perché le modifiche introdotte negli scorsi mesi non ha aiutato a generare una scena competitiva sana, fuzionale e seguita.

A causa della pandemia di COVID-19 che ha portato alla cancellazione della stagione, Blizzard sta cercando di elaborare una strategia che possa comunque portare le squadre a disputare qualche partita dal vivo entro fine anno.

Il team di Path to Pro, inoltre, raddoppierà i suoi sforzi per supportare Cina, Europa, Corea e Nord America, quelle che Blizzard considera le "regioni primarie". Ciò significa che la società lavorerà in prima linea su più iniziative in queste regioni per favorire la crescita della scena competitiva.

Altri aggiornamenti sul futuro esport di Overwatch arriveranno verso la fine del mese e riguarderanno primariamente la sostenibilità dei team, l'Open Division, la Coppa del Mondo di Overwatch e i tornei universitari.