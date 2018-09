Overwatch per PC a soli 10 euro sottoscrivendo l'Humble Monthly di ottobre

Nelle scorse ore è stato svelato il titolo protagonista dell'Humble Monthly del mese di ottobre 2018, ovvero Overwatch!

I giocatori già iscritti al servizio, o coloro che decideranno di abbonarsi ora al prezzo di 12 dollari al mese (10,37 euro al cambio attuale), riceveranno immediatamente una chiave per attivare Overwatch attraverso Blizzard Battle.net. I rimanenti titoli verranno resi disponibili il prossimo 5 ottobre. Il rinnovo automatico in vista dei mesi successivi può essere tranquillamente disabilitato, ma coloro che rimarranno abbonati anche a novembre e a dicembre riceveranno dei Forzieri bonus da aprire in Overwatch. Se siete interessati, potete abbonarvi a questo indirizzo.

Humble Monthly è un servizio in sottoscrizione di Humble Bundle estremamente conveniente. Ogni mese mette a disposizione, a soli 12 dollari, un gran quantitativo di giochi dal valore molto superiore. Questo mese gli iscritti hanno ricevuto in un colpo solo Sniper Elite 4, Little Nightmares, Darksiders II: Deathinitive Edition, Tales of Berseria, Staxel, Battle Chef Brigade, Zombie Night Terror, Figment ed Ethereal.