Overwatch: percorso netto per i Morning Stars, Contenders in cassaforte

Altro giro altra corsa per i Morning Stars che sono riusciti a mettere in fila tutti gli avversari del loro gruppo degli Overwatch Contenders. I primi ad assaggiare la furia dei ragazzi di Bergamo sono stati i ragazzi del Team Gigantti, poi è stata la volta di Young & Beautiful, HSL e Bazooka Puppiez.

I bergamaschi hanno viaggiato costantemente sulla corsia di sorpasso, salutando tutti dal finestrino e balzando in testa alla classifica. Mancava ancora una spunta alla lista di cadute eccellenti: i temibili russi del team Winstrike. Unici in grado di tenere il passo dei Morning Stars, se tralasciamo la loro prima sconfitta, rimediata contro il Team Gigantti.

Ebbene, senza alcun timore e ormai con la certezza dei Playoff in tasca, i Morning Stars si sono presentati a testa alta alla sfida conclusiva del girone. Nonostante la sicurezza dell'accesso alla fase successiva della competizione, i ragazzi di Bergamo non hanno giocato di conserva.

Anzi, hanno riversato sul campo di battaglia digitale tutta la loro rabbia agonistica. Hanno giocato per vincere. Per dominare. E così è stato. Subito in testa su Ilio, i Morning Stars hanno proseguito in maniera eccezionale il loro percorso su Hollywood vincendo anche la seconda mappa. Sulla sicurezza del due a zero, i team sono partiti per la Luna. Anzi, a volare è stato solo uno: ancora i Morning Stars. Tre a zero secco ai russi che, comunque, sono riusciti a vincere la quarta e ultima mappa del match.

Questo però non è bastato, perché per avere la certezza del secondo posto che, per una sola mappa, è andato al Team Gigantti, autori di una incredibile rimonta.

5 a 0. Un filotto eccezionale, unici in Europa a restare imbattuti per tutto il torneo. Oltre alla certezza dei Playoff, i ragazzi hanno anche la certezza di essere ai Contenders anche l'anno prossimo. Al miglior seed, infatti, sono risparmiati i Trials: tortura cinese che può ricacciare nella Open Division anche i team più forti se qualcosa va storto.