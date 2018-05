Overwatch: la polizia fa irruzione in casa di xQc, l'ex giocatore vittima di swatting

L'ex giocatore professionista della Overwatch League Felix 'xQc' Lengyel si è ritrovato improvvisamente in manette, dopo l'irruzione della polizia in casa sua.

Il controverso (e amato da pochi) giocatore canadese, lo ricorderete, è stato licenziato dalla franchigia dei Dallas Fuel lo scorso marzo in seguito a una serie di episodi poco edificanti che hanno portato all'allontanamento di xQc dal campionato targato Blizzard.

Dopo essere stato licenziato dai Dallas Fuel, il giocatore ha rivolto tutte le sue attenzioni verso lo streaming sul proprio canale Twitch, ma questo non lo ha certo tenuto fuori dalle cronache.

Durante uno streaming notturno nel suo appartamento in California, questa notte, xQc si è improvvisamente tolto le cuffie sentendo, nell'altra stanza, la polizia che gli intimava di uscire con le mani alzate.

La clip di Twitch lo mostra uscire dalla stanza rispondendo una voce fuori campo che gli chiedeva se c'era qualcun altro dentro la stanza.

XQC ha rivelato in seguito, durante una call con un altro streamer, di aver avuto tre pistole puntate addosso. In seguito all'incidente si è scatenato il tam tam mediatico, e un analyst della Overwatch League è intervenuto avallando l'ipotesi che qualcuno avesse chiamato la polizia per rumoni molesti (vista l'ora tarda). Invece, la conferma dello scherzo di cattivo gusto comunemente noto come Swatting (che in altri casi è andato a finire decisamente peggio) è arrivata dal diretto interessato.