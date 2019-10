Overwatch: è ora possibile giocare a Tetris nella modalità Workshop

Siete stanchi di difendere il carico o di affrontare il Dottor Junenstein nella sua modalità a tema Halloween? Da oggi è possibile giocare a Tetris in Overwatch grazie alla geniale creazione di un utente.

Ochotonida, questo è il nome del creatore della modalità, ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di divertirsi a muovere blocchi formati dagli scudi di Winston all'interno dello sparatutto Blizzard. Come potete vedere nel filmato che trovate in calce alla notizia, questa modalità del workshop funziona perfettamente e sta spopolando tra gli utenti Reddit. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di giocare a Tetris in overwatch, tutto ciò che dovrete fare sarà avviare la modalità Workshop ed inserire il codice “X236D” cliccando sul tasto "inserisci codice" in alto a destra.

Questa è ovviamente solo una delle folli creazioni dei fan nel workshop del gioco e tra quelle degne di nota troviamo anche una a base di corse a bordo del robot sferico di Hammond.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che in occasione del BlizzCon 2019 potrebbe essere mostrato il trailer d'annuncio di Overwatch 2, titolo che secondo i rumor implementerà un sistema di progressione dei personaggi, il cross-play e una componente PvE.