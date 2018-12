Overwatch: prende il via il Concorso Europeo Magico Inverno!

Blizzard ha deciso di festeggiare in grande stile il Natale in Casa Overwatch: non solo l'evento in-game Magico Inverno, ma anche un concorso ricco di premi!

Come potete verificare nel Tweet che vi lasciamo in calce a questa news, infatti, la Software House ha deciso di organizzare un particolare concorso per tutti i videogiocatori del Vecchio Continente appassionati di Overwatch. L'iniziativa prende il nome di Concorso Europeo Magico Inverno di Overwatch, ecco alcuni dettagli come presentati dal team di sviluppo:

"Con l'arrivo delle feste, vogliamo restituire qualcosa alla nostra epica community di giocatori europei con un concorso sull'account Instagram europeo di Overwatch. Gli utenti di Instagram possono seguire @overwatcheu per notizie, contenuti, creazioni della community regionali... e per partecipare al concorso Magico Inverno e avere l'opportunità di vincere del prezioso bottino!

Tre fortunati vincitori riceveranno una montagna di premi a tema Overwatch. Ogni vincitore otterrà un pacco contenente i seguenti oggetti:

1 Statuetta di Genji

1 D.VA Cute But Deadly

1 Portachiavi 3D Ganimede

1 Borsa della convention Overwatch 2018

1 Funko di Zenyatta

1 Funko di Sombra

1 Vampachimari

1 Pachiking

1 Pachilover

1 Lanternamari

1 Snorkelmari

1 Funko di Roadhog

1 Funko di Junkrat

1 Funko di Mercy

1 Funko di Zarya

1 Biglietto per l'apertura di Blizzard World

1 Portachiavi - Serie 1

1 Fumetto di Doomfist

1 Spille con logo di Overwatch

1 Set magneti di Overwatch - Serie 3

1 Tokidoki - Adesivi di Overwatch (pacchetto di 4)"

Il bottino offerto sembrerebbe decisamente ricco, e voi cosa ne pensate, vi sentite fortunati?