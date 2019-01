Overwatch: prende il via, per un periodo limitato, la Sfida Bastet" di Ana!

A seguito della pubblicazione del nuovo racconto breve "Bastet", che amplia ulteriormente l'universo di Overwatch, Blizzard lancia nel gioco una Sfida a tema!

Quest'ultima sarà attiva solamente nei giorni compresi tra l'8 e il 22 gennaio. Di seguito le parole con cui viene presentata: "Dimostra di essere un potente guardiano completando la Sfida Ana di Bastet! Il feroce vigilante del nuovo racconto di Overwatch, "Bastet", entra a far parte del gioco grazie a contenuti sbloccabili per un tempo limitato". Le ricompense che possono essere ottenute nel corso dell'evento sono in totale otto, e comprendono: cinque spray, un'icona, una posa vittoriosa e il modello epico Bastet di Ana.



Icona, Posa e Modello potranno essere ottenuti dai videogiocatori collezionando vittorie nelle modalità Partita Rapida, Partita Competitiva o Arcade. In calce a questa news, potete trovare un'immagine riassuntiva relativa all'ottenimento di queste speciali ricompense.

Di seguito, invece, le istruzioni fornite da Blizzard per ottenere gli Spray: "Mentre svolgi il tuo compito di guardiano durante il gioco o tra una partita e l'altra, puoi anche guardare gli streamer su Twitch per sbloccare altri oggetti cosmetici ispirati a Bastet. Sintonizzati sui canali che trasmettono partite di Overwatch fino al 21 gennaio per ottenere cinque spray della Sfida Bastet di Ana! IMPORTANTE: per essere idoneo a ricevere questi Twitch Drop, devi prima associare il tuo account Blizzard a quello di Twitch". Sulla pagina ufficiale della Sfida, potete trovare ulteriori informazioni in merito.



Cosa ne pensate, avete già letto il nuovo racconto breve ambientato nell'universo di Overwatch? Parteciperete a questa nuova Sfida?