Overwatch festeggia il terzo anniversario con un evento e una settimana gratuita

Tra pochi giorni, Overwatch spegnerà la sua terza candelina. Che festa sarebbe, senza un evento a tema? Blizzard Entertainment ha fatto sapere che celebrerà a dovere la ricorrenza con una nuova edizione dell'evento Anniversario, che prenderà ufficialmente il via martedì 21 maggio.

Durante le celebrazioni torneranno disponibili tutte le risse e gli oggetti cosmetici del passato! Un'occasione d'oro per i giocatori che, per un motivo o per l'altro, non hanno avuto l'opportunità di sbloccare dei costumi degli altri eventi. Non ne mancheranno, ovviamente, di nuovi: sono previste 6 nuove skin leggendarie e 3 skin epiche, che probabilmente cominceranno ad essere svelate sui canali social prima dell'inizio dei festeggiamenti. Tutti coloro che avvieranno il gioco nel corso dell'Anniversario, inoltre, riceveranno in regalo un Forziere dell'evento, che garantirà l'ottenimento di almeno un oggetto leggendario. Durante la prima settimana, dal 21 al 28 maggio, Overwatch sarà giocabile gratuitamente da tutti i giocatori. Su PlayStation 4 e Xbox One è già possibile effettuare il pre-download del client.

Overwatch si è espanso davvero tanto durante l'ultimo anno, dando il benvenuto personaggi come Ashe (attaccante), Wrecking Ball (tank) e Baptiste (supporto) e mappe come Busan (controllo), Parigi (conquista) e la recente Havana (trasporto). Activision Blizzard, inoltre, ha fatto sapere che ci sono importanti novità in arrivo per Overwatch.