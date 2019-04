Overwatch: modalità di gioco personalizzate grazie alla nuova feature "Workshop"

Il team di sviluppo di Overwatch ha annunciato, piuttosto a sorpresa, la volontà di introdurre nell'hero shooter una nuova interessante feature, denominata "Workshop".

Quest'ultima è stata presentata da Jeff Kaplan, Game Director del titolo, all'interno di un video interamente dedicato, che trovate in apertura a questa news con audio inglese e sottotitoli in italiano. Al suo interno, l'autore introduce per la prima volta "Workshop", una nuova funzionalità delle partite personalizzate di Overwatch, attualmente in fase di testing all'interno del PTR.



Nello specifico, questa viene descritta come "una modalità di scripting che vi permetterà di creare modalità di gioco personalizzate all'interno del menu delle partite personalizzate". L'introduzione di questa intrigante opzione è prevista, secondo quanto riportate da Kaplan, sia su PC sia su console. Il pubblico di riferimento viene identificato tra "chiunque abbia già una certa esperienza con linguaggi di scripting" o abbia esperienza nell'ambito della programmazione. Per incrementarne l'accessibilità, il team ha in programma di creare un forum dedicato sul sito di Blizzard. Tra gli esempi citati da Kaplan, troviamo la modalità "Suolo Ardente", all'interno della quale gli eroi che toccano il suolo...prendono fuoco!



Per tutti i dettagli su "Workshop" vi invitiamo a visionare integralmente il video disponibile in apertura: cosa ne pensate? Vi ricordiamo inoltre che in Overwatch è attualmente attivo un evento speciale. Introdotto con il Trailer italiano di Tempesta Imminente, quest'ultimo sarà accessibile per i videogiocatori sino al prossimo 6 maggio: ecco tutti i dettagli.