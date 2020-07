Overwatch, presentato il primo romanzo ufficiale: The Hero of Numbani

In vista dell'uscita del secondo episodio, ancora priva di una data, prosegue l'opera di espansione dell'universo di Overwatch, che dopo numerosi corti animati, fumenti e storie brevi, è ora diventato protagonista anche di un romanzo ufficiale, intitolato The Hero of Numbani.

"Nella città tecnologicamente avanzata di Numbani in Africa, in un futuro non troppo lontano, gli umani vivono in armonia con robot umanoidi conosciuti come Omnic. Quando però un terrorista cerca di distruggere quest'unione, tocca a una giovane eroina di nome Efi Oladele fermarlo! Efi crea robot da quando era piccola: macchine in grado di migliorare la comunità e la vita delle persone. Tuttavia, dopo aver assistito al catastrofico attacco di Doomfist alla sua città e ai robot difensivi OR15, Efi sente il bisogno di dare vita a qualcosa di più grande: un vero guardiano di Numbani".

The Hero of Numbani racconta la storia delle origini di Efi e Orisa, rivela gli intrighi di Talon a Numbani e fornisce alcuni dettagli su ciò che accadrà in futuro. Oltre ai due personaggi sopra menzionati, vede anche la partecipazione di Doomfist, che semina zizzania tra umani ed Omnic, e Lúcio. La storia originale è stata partorita direttamente dal team di sviluppo di Overwatch, mentre il romanzo vero e proprio è stato scritto da Nicky Drayden. The Hero of Numbani è già disponibile all'acquisto in lingua inglese dallo scorso due luglio, mentre per l'approdo in Italia bisognerà attendere il prossimo 15 ottobre.

Overwatch, intanto, si è aggiornato dando il via alla Stagione 23 e introducendo in maniera permanente la Coda Aperta Competitiva, che adesso affianca la Coda Ruoli. La Coda Aperta, disponibile nel menu della modalità competitiva, permette ai giocatori di utilizzare una composizione di squadra diversa dalla classica 2 tank/2 eroi d'attacco/2 eroi di supporto della Coda Ruoli. Inoltre, l'Indice di Valutazione (IV) delle due tipologie di Code risulta essere separato.