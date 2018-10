Overwatch: presto potrete acquistare una replica di Snowball, il drone di Mei

Blizzard continua ad annunciare nuovi prodotti dedicati agli eroi di Overwatch e ai loro gadget. Questa volta è il turno del simpatico drone di Mei, Snowball, che abbiamo imparato a conoscere nel corto animato "In marcia".

Al momento è infatti possibile prenotare la replica del piccolo drone sullo store Blizzard, che da poco ha aperto anche in Europa. Si tratta di un piccolo robot che, grazie ad una base magnetica, può restare sospeso. La base è anche dotata di una porta USB utile per ricaricare dispositivi quali cellulari e tablet, la cui percentuale di carica sarà visibile sullo schermo di Snowball. Il piccolo schermo potrà essere personalizzato in vari modi, come potete vedere nel filmato in calce alla notizia. Il prezzo dell'oggetto è di ben 175,00€ e, proprio come la spada di Genji, sarà disponibile a partire dal prossimo 15 dicembre, giusto in tempo per l'arrivo di Babbo Natale.

Ricordiamo a tutti gli appassionati di Overwatch che il prossimo martedì, 9 ottobre, avrà inizio per il terzo anno consecutivo l'evento Halloween da brividi. Tra le skin esclusive annunciate fino ad ora ci sono quelle di Doomfist, Widowmaker e Moira. Sapevate che presto arriveranno nei negozi i primi set LEGO dedicati ad Overwatch?