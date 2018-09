Overwatch: presto potrete acquistare una riproduzione della spada di Genji

Siete appassionati di Overwatch e Genji è il vostro eroe preferito? Allora abbiamo ottime notizie per voi, dal momento che Blizzard ha annunciato l'arrivo della riproduzione della letale katana del cyborg-ninja.

Si tratta di un particolare oggetto da collezione che non sarà adatto solo a chi vuole esporla, ma anche a chi vuole divertirsi, magari per accompagnarla ad un cosplay. Oltre ad includere nella confezione uno stand ed un fodero per l'esposizione, questa spada è dotata di LED ed effetti sonori che si attiveranno agitando l'arma, dalla quale usciranno frasi come la celebre "Ryūjin no ken wo kūrae!". La spada è lunga 122 cm e pesa poco più di 1,3 kg. Per attivare le luci e i suoni saranno necessarie ben tre batterie AA, che sono incluse nella confezione.

Il prezzo dell'oggetto da collezione è di 200,00€ sullo store ufficiale Blizzard, che è da poco disponibilie anche in Europa. Al momento è possibile già prenotare la propria spada, che arriverà giusto in tempo per le feste natalizie, ovvero il 15 dicembre.

Vi ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni alla prossima Blizzcon potrebbe arrivare un importante annuncio per Overwatch, probabilmente legato ad un'espansione dello sparatutto online.