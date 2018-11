Overwatch: problemi con un'animazione di Ashe, patch correttiva in arrivo

Come segnalato da diversi giocatori sul forum ufficiale di Overwatch, la nuova eorina Ashe sembra essere afflitta da un problema che impedisce ai giocatori di mirare correttamente.

Jeff Kaplan, lead designer di Overwatch, ha illustrato l'origine del problema e ha poi rassicurato i giocatori affermando che una delle prossime patch riporterà la situazione alla normalità: "Al momento, giocando con un framerate superiore ai 60 fps, quando Ashe spara utilizzando il mirino, l'animazione può risultare inconsistente e poco fluida. Non è una questione di lag, la velocità è corretta, ma l'animazione può sembrare strana. Con la patch che pubblicheremo, l'animazione diventerà fluida a prescindere dagli fps. L'aggiornamento che risolverà il problema è l'1.32. Stiamo cercando di anticipare i tempi ma è improbabile che ciò avvenga. È un grande lavoro e c'è bisogno di un sacco di testing, non vogliamo fare le cose di corsa e rischiare di rompere qualche altra cosa".

In attesa di saperne di più, ricordiamo ai lettori che l'ultima patch della Regione di Test Pubblico ha introdotto alcuni cambiamenti per l'Ultimate di Doomfist (Impatto devastante), ha fortemente depotenziato il Colpo di Scudo di Brigitte e ha incrementato l'efficacia delle sue cure.



Overwatch è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.