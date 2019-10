Overwatch: problemi con la skin di Halloween di Ashe, Blizzard al lavoro su un fix

L'evento di Halloween 2019 di Overwatch è ormai disponibile da qualche giorno e, purtroppo, tra i vari nuovi costumi sembra essercene uno che sta dando qualche problema ai giocatori.

Parliamo per la precisione della nuova skin di Ashe, la quale modifica non solo l'estetica ma anche la forma del mirino del suo fucile, al punto da renderlo difficilmente utilizzabile per molti utenti. Fortunatamente le numerose lamentele sui forum ufficiali sono immediatamente giunte alle orecchie degli sviluppatori, che hanno subito annunciato di essersi messi al lavoro su delle modifiche che risolveranno le problematiche riscontrate.

Purtroppo nel post ufficiale di Jeff Kaplan su Reddit non vengono specificati i tempi di pubblicazione della patch che sistemerà il mirino della skin di Ashe, quindi se siete tra i fortunati che sono riusciti a trovare l'oggetto leggendario nei forzieri vi consigliamo di utilizzare ancora per qualche giorno un altro costume.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul fix da parte di Blizzard, vi ricordiamo che il lancio di Overwatch su Nintendo Switch non è stato perfetto a causa delle recenti polemiche che riguardano la software house e il ban del giocatore professionista di Hearthstone in seguito alle sue parole sugli avvenimenti di Hong kong.