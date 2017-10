Overwatch: il Proiettore Difensivo di Winston avrà un indicatore apposito

Una nuova patch per l'hero shooter Blizzard è andata live nel, portando un piccolo cambiamento aldi. Tranquilli, nulla è mutato sul fronte della funzionalità della barriera protettiva. Invece, Blizzard ha semplicemente aggiunto un indicatore a schermo che misura l'HP dello scudo. Ed è veramente una gran comodità.

La maggior parte dei tank possiede una sorta di indicatore o una health bar che indica ai giocatori la percentuale di resistenza residua dei loro scudi: Orisa e Reinhardt, ad esempio, dispongono di barre studiate appositamente. La matrice di difesa di D.Va ha un indicatore chiaro e preciso.

Dunque, ha senso che anche il Proiettore Difensivo di Winston abbia il proprio indicatore. Chi utilizza solitamente il buon Winston ora avrà la possibilità di comunicare in modo più efficiente con i propri compagni di squadra, avvisandoli quando la difesa sta per andare in frantumi. Il Proiettore Difensivo, di solito, non dura a lungo, ma è comunque un'informazione utile per i giocatori e per la tattica.

Il resto dei cambiamenti documentati dai giocatori nel PTR sono trascurabili (per lo più correzioni di bug noti), tranne uno.

Non è possibile utilizzare Roadhog nel PTR. Blizzard ha subito dichiarato nelle note: "Questa modifica affligge solo il PTR e non influisce sui server live". "Non sappiamo ancora quando Roadhog tornerà disponibile, ma stiamo indagando sulla questione e forniremo aggiornamenti sui forum PTR non appena possibile".