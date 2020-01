Overwatch: il PTR arriva anche su console grazie alla Modalità Sperimentale

Il buon Jeff Kaplan, game director di Overwatch, ha appena annunciato delle importanti novità in arrivo per tutte le versioni dell'hero shooter e grazie alle quali i fan in cerca di aggiornamenti più frequenti e un miglior bilanciamento degli eroi saranno molto felici.

Oltre a promettere infatti una maggior frequenza degli aggiornamenti di gioco con più cambiamenti per ciascuno degli eroi, il team di sviluppo ha svelato l'arrivo della Modalità Sperimentale. Si tratta in parole povere di una sorta di PTR (Public Test Realm) integrato nel gioco e grazie al quale non solo potrete provare con mano tutte le modifiche che Blizzard vorrebbe apportare a personaggi e modalità, ma vi verrà data anche l'occasione di guadagnare esperienza e sbloccare forzieri proprio come con tutte le altre modalità di gioco. Per la prima volta, quindi, anche gli utenti console potranno partecipare attivamente ai futuri cambiamenti e, così facendo, saranno molto più numerosi i giocatori che prenderanno parte ai test, semplificando il lavoro degli sviluppatori.

Altra interessante novità riguarda la Selezione Eroi, un meccanismo attraverso il quale gli sviluppatori sceglieranno a rotazione settimanale quali personaggi disabilitare nelle modalità competitive. Tale scelta verrà messa in pratica per evitare che i giocatori si fossilizzino su determinate scelte e inizino ad utilizzare una maggior varietà di eroi.

Tutte queste novità dovrebbero arrivare con l'aggiornamento 1.45, la cui uscita è prevista su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nei primi giorni di febbraio.

Nel frattempo potete tenervi impegnati con il Capodanno Lunare di Overwatch, che vi ricordiamo mette in palio una skin gratuita diversa ogni settimana.