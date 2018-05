Overwatch ha raggiunto quota 40 milioni di giocatori registrati

Blizzard ha pubblicato un nuovo videodiario per festeggiare il secondo anniversario di Overwatch, tramite il quale scopriamo che l'Hero Shooter della casa californiania ha recentemente raggiunto il traguardo dei 40 milioni di giocatori registrati.

Nel video, Jeff Kaplan ha ringraziato la community per questo successo e per l'entusiasmo dimostrato nei confronti di Overwatch, ad oggi uno dei titoli più popolari in assoluto su PC e console. Il Game Director poi ha confermato le novità in arrivo per il secondo anniversario, tra cui la mappa Petra in modalità Deathmatch Free For All e l'evento Anniversario, in programma dal 22 maggio al 12 giugno.

Inoltre dal 25 al 28 maggio si svolgerà un weekend di gioco gratuito su tutte le piattaforme, durante il quale Overwatch sarà accessibile nella sua interezza, evento Anniversario incluso, da segnalare inoltre l'arrivo di Overwatch Legendary Edition (22 maggio) che includerà oltre al gioco anche 15 modelli epici, origins e leggendari. Fino al 21 maggio, fine sarà disponibile la skin Mercy Rosa, i cui proventi verranno devoluto alla Breast Cancer Research Foundation, associazione che si occupa di studi e ricerca con l'obiettivo di trovare una cura per il cancro al seno.