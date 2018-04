Overwatch: realizzare una campagna PvE sarebbe come creare un nuovo gioco da zero

Vedremo mai una campagna tradizionale in Overwatch? Sono tanti i giocatori che si sono posti questa domanda e il Game Director Jeff Kaplan ha provato a chiarire la situazione ai microfoni di Eurogamer.net.

Queste le parole di Jeff Kaplan: "Quando abbiamo creato Overwatch lo abbiamo pensato come esperienza PvP e mi piace pensare che i 35 milioni di giocatori siano qui per questo, perchè stiamo fornendo loro un'esperienza PvP di altissimo livello. Detto questo, in Blizzard ci siamo molto divertiti creando i contenuti PvE quando il gioco ce lo ha consentito e spesso i fan ci domandano se non ci piacerebbe dare vita a una vera campagna.

Sì, ci piacerebbe, siamo interessati e ne parliamo spesso, tuttavia ci sarebbe davvero un grandissimo lavoro da fare. Non sono sicuro che i fan se ne rendano conto ma integrare una campagna PvE in Overwatch di fatto vorrebbe dire quasi creare un nuovo gioco da zero. Lo faremo? E' una bella domanda e continueremo ad ascoltare feedback in merito."

Ricordiamo che ha preso ufficialmente il via nella giornata di ieri il nuovo evento di Overwatch, Ritorsione, attivo fino al 30 aprile.