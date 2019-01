Overwatch: Reaper festeggia il Capodanno Lunare con il nuovo costume Lü Bu

Tra pochi giorni prenderà il via in Overwatch il nuovo evento stagionale Anno del Maiale. Com'è ormai consuetudine, Blizzard Entertainment prova ad addolcire l'attesa svelando a cadenza giornaliera i nuovi costumi dei personaggi che verranno introdotti per l'occasione.

Questa volta ha cominciato con Reaper: il temibile eroe attaccante riceverà la nuova skin Lü Bu, che potete ammirare nel breve video di presentazione allegato in calce a questa notizia. La compagnia di Irvine, tuttavia, non ha rivelato il suo livello di rarità, pertanto al momento non siamo in grado di dirvi se sarà Epico o Leggendario. Come vi sembra?

I festeggiamenti per il Capodanno Lunare avranno luogo dal 24 gennaio al 18 febbraio. Come ormai ben sapete, durante i giorni programmati torneranno disponibili nei forzieri (e in vendita nella Galleria Eroi) tutti gli oggetti degli eventi analoghi che si sono svolti negli anni scorsi, ovvero l'Anno del Gallo nel 2017 e l'Anno del Cane nel 2018. Non mancheranno, ovviamente, tanti nuovi oggetti da sbloccare.

Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordare che avete ancora pochissimi giorni per ottenere il costume Bastet di Ana. Tutto ciò che dovete fare è vincere 9 partite in qualsiasi modalità di gioco entro il 22 gennaio. Ora o mai più!