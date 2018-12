Overwatch: Reaper e Tracer sono i protagonisti del corto di Natale

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo corto di Overwatch dedicato alle festività natalizie, intitolato Biscotterwatch (Cookiewatch, in lingua originale).

Il corto, esattamente come "Niente paura, arrivano i dolci" pubblicato in occasione del secondo anniversario del gioco, è stato realizzato con la tecnica dello stop-motion. I protagonisti sono Tracer e Reaper: il temibile terrorista cerca in tutti i modi di appropriarsi di due biscotti riservati a Babbo Natale, ma dovrà vedersela con la giovane viaggiatrice nel tempo. Al termine del corto c'è anche un cameo di un altro degli eroi del gioco! Non vi sveliamo chi è, scopritelo voi stessi guardando il corto in cima alla notizia. Buona visione!

Ricordiamo che in questi giorni in Overwatch è attivo l'evento Magico Inverno, che ha introdotto nel gioco tantissimi nuovi oggetti e costumi a tema natalizio. Avete tempo fino al 2 gennaio per ottenere i Forzieri invernali. Ricordiamo che il titolo di Blizzard è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le nostre pagine trovate alcuni consigli utili, e poco conosciuti, per migliorarsi.