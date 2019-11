Overwatch riceverà altri eroi prima dell'uscita del seguito? La risposta di Blizzard

L'annuncio di Overwatch 2 ha reso felici i fan tanto quanto la volontà di Blizzard di voler creare un unico ecosistema PVP condiviso con il capostipite.

Come chiarito in sede di presentazione, la componente PVP di Overwatch 2 includerà tutti gli eroi, le mappe e le modalità del primo capitolo, e consentirà l'importazione dei progressi e degli oggetti sbloccati negli anni precedenti. Inoltre, tutti i nuovi contenuti del PvP di Overwatch 2 (come la modalità Scorta) verranno aggiunti anche al capostipite. L'obiettivo di Blizzard è quello di non dividere la community fidelizzata dal 2016 a questa parte. Discorso a parte per il PvE, che sarà un'esclusiva del prossimo gioco.

Una domanda, tuttavia, sorge spontanea: Overwatch riceverà altri eroi prima dell'uscita di Overwatch 2? Ebbene, Blizzard al momento non intende sbilanciarsi. Durante la Blizzcon 2019, Polygon ha posto la domanda alla direttrice di produzione Julia Humphreys, la quale ha dichiarato: "Continueremo a supportare i servizi live di Overwatch. Abbiamo una community davvero vibrante e affezionata, e vogliamo continuare a invogliarla a giocare. Tuttavia, al momento non abbiamo nulla di specifico da dire su come sarà il supporto d'ora in avanti". È probabile che Blizzard stia riversando la maggior parte delle sue risorse nello sviluppo di Overwatch 2, e che non abbia ancora ben chiaro quante dedicarne al primo capitolo.

In conclusione, il futuro supporto a Overwatch risulta essere una parziale incognita. Il gioco continuerà a ricevere aggiornamenti, ma non è chiaro se tra di essi figureranno nuovi eroi. Al lancio del seguito manca un bel po' di tempo - Overwatch 2 non uscirà prima di novembre 2020 - e Blizzard dovrà sicuramente inventarsi qualcosa di sostanzioso per non far disaffezionare la sua grande community.