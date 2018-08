Overwatch: Rivoluzione in casa San Francisco Shock allontanati tre giocatori

I San Francisco Shock hanno rivoluzionato la propria rosa, allontanando nomy, dhak e iddqd in vista della prossima stagione della Overwatch League, e infiammando così il mercato americano.

La squadra americana che nella scorsa stagione ha raggiunto il nono posto nella Overwatch League ha annunciato la risoluzione del contratto di tre dei suoi pupilli: André “iddqd” Dahlström, David “nomy” Ramirez, e Daniel “dhaK” Martínez Paz, che hanno ufficialmente terminato la loro esperienza con la franchigia lo scorso 22 agosto.



“Oggi siamo qui per salutare tre fantastici giocatori e amici, nomy, dhaK e iddqd, che hanno scritto la storia del nostro club durante l'ultimo anno nell'Overwatch League. Non li ringrazieremo mai abbastanza per tutto quello che hanno fatto per noi e per i nostri tifosi e vorremmo augurare loro tutto il meglio per il futuro", ha dichiarato la formazione dei San Francisco Shock su Twitter.



La squadra ha anche pubblicato sul proprio account social un piccolo video celebrativo.

Andy Miller, CEO degli NRG Esports che detengono i diritti sulla squadra dei San Francisco Shock pur operando come due brand separati, ha augurato ai tre ragazzi di trvoare presto una nuova sistemazione aggiungendo che “se non riusciranno a trovare una nuova squadra, saranno comunque sempre i benvenuti all'interno della rosa di streamer dei San Francisco Shock".

Sia nomy che dhak hanno giocato come titolari durante la scorsa stagione della Overwatch League, rispettivamente come tank e supporto, mentre iddqd è sempre stato considerato una riserva pronta a subentrare senza tuttavia mai riuscire ad essere decisivo nei momenti in cui è stato chiamato in causa.

La finestra di mercato della Overwatch League è aperta dal 1 agosto e quella dei San Francisco Shock rappresenta sicuramente una delle più importanti rivoluzioni dall’apertura dei lavori.