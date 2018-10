Overwatch: i Samsung Morning Stars annunciano l'arrivo di 'Dridro'

I Samsung Morning Stars continuano la piccola, grande rivoluzione interna in previsione dell'approdo nell'agognata categoria superiore dopo aver militato nella Overwatch Open Division per un po', campionato che ai bergamaschi andava sin troppo stretto per la loro ambizione.

Ormai sembra essere evidente che la formazione di Bergamo sia totalmente catapultata verso la nuova stagione dei Contenders, dopo il loro improvviso ritiro dalla Open Division dei Blue di coach Condoluci. Se vi ricordate la formazione, con otto vittorie in altrettanti turni (era prima in classifica), è sparita dalla classifica, andando a infoltire le fila delle squadre ritirate.

Il motivo? Può essere perché i 6nakes (ricordiamo, formazione che militava nei Contenders) si sono sciolti dopo la sconfitta ai quarti di finale, lasciando libero uno slot che poteva quindi essere acquistato. Tutta la successiva campagna acquisti portata avanti dal team l'ha praticamente confermato.

Prima è arrivato l'annuncio di Alexandre "san alex" Simões (ex general manager dei 6nakes) come nuovo Project Manager dei bergamaschi. Poi, l'acquisto di Richard “Pipou” Buscemi, transalpino proveniente dagli Eagle Gaming (formazione campione Contenders) che andrà a ricoprire il ruolo di head coach per la squadra di Bergamo.

Poi, il mercato giocatori è entrato nel vivo, con la partenza del support iberico Linepro e il nuovo annuncio bomba: Arthur "dridro" Szanto, una delle più giovani promesse della scena europea di Overwatch. Ha 16 anni ed è già rank 1 mondiale con Mercy, esordendo nei Contenders all'età di 15 anni, centrando la top 8 con i Copenhagen Flames ed è recentemente stato selezionato tra la top 12 di Francia.