Overwatch: i Samsung Morning Stars raggiungono i playoff dei Contenders

La seconda stagione degli Overwatch Contenders Europe, campionato cadetto dedicato all'hero shooter made by Blizzard, si è appena conclusa, dopo poco meno di due mesi di competizione.

Le otto formazioni partecipanti, tra vecchie conoscenze (come gli Hurricane, l'academy dei London Spitfire) e grandi novità, si sono affrontate per guadagnarsi l'accesso alla fase finale del campionato.

I Samsung Morning Stars anche quest'anno hanno rinnovato il loro impegno su Overwatch, forti di roster ufficiale di tutto rispetto e composto da Coach Richard "Pipou" Buscami (riconfermato alla guida del team) e da sette giocatori, di cui cinque inediti: Adam "Khegasi" Benaouad, Owen "Slur" Warne, William "Asking" Vetter, Theo "Tek36" Guillebaud e Simon "Chubz" Vullo. I due senatori, già in forza ai Morning Stars, sono Edmondo "Dragoneddy" Cerini e Arthur "Dridro" Szanto.

Dopo una stagione meno brillante rispetto all'anno scorso, nell’ultima giornata degli Overwatch Contenders si è deciso il destino dei Morning Stars. I ragazzi di Bergamo, infatti, erano chiamati a un solo risultato: la vittoria.

E ci sono riusciti, contro gli Shu’s money crew. Inoltre, il fato dei Morning Stars era appeso a un altro filo: il risultato tra gli Angry Titans e gli Young and Beautiful. Gli Angry Titans avrebbero dovuto vincere almeno 3-1 o 4-0 per permettere ai bergamaschi di passare ai playoff. Nessun biscotto, nessuna preoccupazione: i Titani, anch'essi a rischio, battono gli Y&B proprio per 4 a 0.

I Samsung Morning Stars avanzano dunque alla fase successiva, che inizierà giovedì, 1 agosto.

Al momento è previsto un derby tutto Italiano per i quarti: i Samsung Morning Stars affronteranno l'altra italiana presente al torneo: gli HSL, passati ai playoff come terzi assoluti. Il vincitore di questo “derby” andrà a scontrarsi contro uno dei team favoriti per la vittoria finale:, il team svedese Gigantti.