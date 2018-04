Overwatch: San Francisco Shock e Università di Berkeley uniti per promuovere l'esport

I San Francisco Shock e i loro proprietari NRG Esports collaboreranno con l'Università di Berkeley per supportare ulteriormente gli esport nei campus.

NRG Esports e il suo team della Overwatch League saranno da sponsor principale per il programma Cal Esports di UC Berkeley. L'organizzazione lancerà nel corso di questo 2018 un nuovo "centro per la community esports" nel complesso Foothill.

Il progetto di espansione degli esport della Università di Berkeley si concentrerà su determinati obiettivi principali: comunità, competizione, responsabilità sociale, benessere e apprendimento permanente.

Inoltre, un'iniziativa Women in Gaming è prevista nei piani di partnership. Tale iniziativa intende essere "un punto d'accesso per sempre più giocatori di sesso femminile". Guidata dallo studente Berkeley Cherie Lin, l'iniziativa promuoverà l'uguaglianza di genere nella comunità dei videogiocatori nella speranza di creare "nuove opportunità" per tutto il corpo studentesco.

"Investendo in questo programma di esports, stiamo investendo nel futuro: tecnologia, comunità, nuovi modelli di apprendimento e, naturalmente, gli studenti", ha detto in una nota il CEO di NRG Andy Miller. "Non solo UC Berkeley è una delle istituzioni più prestigiose per l'apprendimento nel mondo, ma gestisce anche il miglior programma di esport universitari nel Paese".

UC Berkeley è reduce da una vittoria al Campionato Nazionale universitario di Overwatch. La franchigia di San Francisco invece continua la sua corsa nella stagione inaugurale della Overwatch League. Le organizzazioni sperano anche di fornire un percorso più standardizzato per gli studenti interessati ai giochi professionali come carriera. Sono previsti anche stage e tirocini nel settore.

Gli esport universitari sono un'industria in forte crescita (almeno, negli Stati Uniti, in questo momento), con sempre più istituti che offrono borse di studio agli studenti.

Nel luglio 2017, la University of California ha addirittura aggiunto Overwatch al suo programma di borse di studio per gli esport.